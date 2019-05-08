Токио, Япония, , 05:55 — REGNUM

Власти Японии призвали туристов воздержаться от употребления пищи на ходу, чтобы избежать возможных травм при столкновении с прохожими, сообщает Japan Times

Газета сообщает, что туристы зачастую покупают на рынках пищу на вынос и едят ее во время прогулок на ходу. Власти считают, что туристы, разгуливающие по улицам с острыми палочками для еды, могут нанести травмы другим пешеходам.

Путешественников предупредили о травмоопасном занятии, развесив объявления с соответствующим призывом. Однако ряд туристов всё же считает, что без употребления японской пищи на ходу невозможно в полной мере насладиться местным колоритом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля в гостиницах Турции запустили проект «Оранжевый флаг». В соответствии с проектом, туристов будут просить доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько они могут съесть. Эти меры были предприняты, чтобы изменить отношение туристов к питанию в отелях, работающих по системе «всё включено».