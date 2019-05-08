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Памела Андерсон сделала заявление после посещения Ассанжа в тюрьме

Общество

«Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима»

Памела Андерсон сделала заявление после посещения Ассанжа в тюрьме
Тюрьма

Лондон, 8 мая 2019, 05:29 — REGNUM  Помещение в тюрьму усиленного режима основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это несправедливое наказание, заявила голливудская актриса Памела Андерсон в интервью The Sun.

После посещения Ассанжа в тюрьме «Белмарш» актриса заявила, что основателю WikiLeaks нужно спасать жизнь.

«Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий», — сказала Андерсон.

Напомним, очередное судебное заседание по делу Ассанжа пройдёт в Лондоне 30 мая. Основатель WikiLeaks заявляет о том, что не считает себя виновным и сдаваться Соединённым Штатам, куда его хотят экстрадировать, не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Следующее заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа в США будет 30 мая

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