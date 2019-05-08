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Полицией пресекла контрабанду 23,2 кг метамфетамина на юго-западе Китая

Общество

28 апреля полиция остановила автомобиль в уезде Симэн города Пуэр

Куньмин, Китай, 8 мая 2019, 04:43 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала двоих подозреваемых к контрабанде наркотиков, изъяв находившиеся у них при себе 23,2 кг метамфетамина, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Полиция уезда Лунлин города Баошань получила еще в начале апреля информацию о двух мужчинах, которые планируют перевезти наркотики из Мьянмы в столицу провинции Юньнань город Куньмин. Власти немедленно инициировали расследование и направление полицейских офицеров в город Пуэр.

28 апреля полиция остановила автомобиль в уезде Симэн города Пуэр. Внутри находилось пять коробок метамфетамина общим весом 23,2 кг, а также двое подозреваемых. Мужчины работали на граждан Мьянмы, которые заплатили им 30 тыс. юаней (около $4,436) каждому за перевозку наркотиков в Куньмин, сообщили в полиции. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань в конце апреля изъяла 25 метамфетамина у двоих наркоторговцев. Юньнань, стоит отметить, является китайским форпостом в борьбе с наркоторговлей в виду её соседства с «треугольником наркоторговли», в который входить Таиланд, Лаос и Мьянма.

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Юньнань на юго-западе Китая изъято 25 кг метамфетамина

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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