Актрисе Самбурской не дали доиграть сезон в Театре на Малой Бронной

Москва, , 04:27 — REGNUM Из Московского драматического театра на Малой Бронной была уволена актриса Настасья Самбурская, причём раньше, чем она планировала, передаёт РЕН-ТВ.

Актрису уволили, не дав доиграть сезон. Отмечается, что преждевременное увольнение произошло по распоряжению режиссёра Антона Яковлева.

Самбурская отмечает, что собиралась уходить из театра и заранее сообщила о своём решении руководству, но уволили её раньше, чем она планировала, причём даже не уведомив её о таком решении.

Актриса назвала такое решение «свинством», извинилась перед поклонниками, которые хотели попасть на спектакли с её участием. Она предложила им сдать билеты на те постановки, в которых ей не дали сыграть.

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