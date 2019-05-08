Среда, 8 Мая 2019 года
05:25:17 МСК

Актрисе Самбурской не дали доиграть сезон в Театре на Малой Бронной

Общество

Уволили актрису раньше, чем она планировала

Москва, 8 мая 2019, 04:27 — REGNUM  Из Московского драматического театра на Малой Бронной была уволена актриса Настасья Самбурская, причём раньше, чем она планировала, передаёт РЕН-ТВ.

Актрису уволили, не дав доиграть сезон. Отмечается, что преждевременное увольнение произошло по распоряжению режиссёра Антона Яковлева.

Самбурская отмечает, что собиралась уходить из театра и заранее сообщила о своём решении руководству, но уволили её раньше, чем она планировала, причём даже не уведомив её о таком решении.

Актриса назвала такое решение «свинством», извинилась перед поклонниками, которые хотели попасть на спектакли с её участием. Она предложила им сдать билеты на те постановки, в которых ей не дали сыграть.

Читайте также: Настасья Самбурская собралась «коптеть» до старости в театре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить