За превышение скорости предложили сильнее штрафовать богатых нарушителей

Москва, , 04:07 — REGNUM Идею штрафовать богатых нарушителей за превышение скорости сильнее, чем бедных, предложил Александр Евсин, замглавы Центра организации дорожного движения, в эфире «Говорит Москва».

По его словам, в ряде стран превышение скорости наказывается крупными штрафами.

«Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет», — сказал Евсин.

Он пояснил, что штраф в три тысячи рублей может оказаться вовсе не строгим наказанием для состоятельных автовладельцев.

Позже Евсин отметил, что его идея была высказана в ходе обсуждения «общих концепций» на тему повышения безопасности дорожного движения и что с его стороны «никакого акцентированного предложения не было».

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