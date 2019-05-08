Запрет пластиковой посуды «современное решение»: депутат Госдумы

Нижний Новгород, , 03:24 — REGNUM Депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов (ЛДПР), комментируя инициативу о запрете на продажу пластиковой посуды, отметил, что это «своевременное и одновременно современное решение». Об этом он написал на своей странице в соцсетях, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, 7 мая Минприроды России сообщило о планах по введению запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин заявил, что идёт подготовка к ограничению, но требуется время на осознание и принятие.

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Депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил, что «абсолютно верная инициатива, поскольку в конечном итоге она обходится очень дорого для жителей страны» и добавил, что речь «об уроне, который наносится природе».

"Любой пластик разлагается от 100 до 500 лет. Это своевременное и одновременно современное решение. К примеру, в Европе планируют полностью отказаться от пластиковой посуды к 2021 году. Пластик ещё и вреден в контакте с пищевыми продуктами, в ряде зарубежных городов даже газировку и молочные коктейли продают только с бумажными трубочками», — резюмировал он.