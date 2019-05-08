Состоялась презентация Android Q

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Презентация новой версии Android проведена компанией Google, сообщает Wired.

На презентации в Калифорнии разработчик представил версию Android Q. Она поддерживается гибкими смартфонами и планшетами. Новшество позволит играть на этих гаджетах и при смене режима во время их открывания.

Android Q поддерживается 5G. В новой версии у Android появилась функция Live Caption для преобразования речи в субтитры, причём даже при выключенном звуке. Кроме того, у гаджетов с этим Android можно будет установить ограничение времени пользования для защиты персональных данных.

Установлен Android Q будет на 21 модели смартфонов, в том числе на таких брендах как Google, LG, Xiaomi, Sony, Nokia, Huawei.

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