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Дома за один евро выставлены на продажу на Сицилии

Общество

В Муссомели есть древние церкви и средневековый замок

Муссомели , Италия, 8 мая 2019, 02:54 — REGNUM  Дома стоимостью в один евро продаются в городе Муссомели (Сицилия, Италия), пишет газета The Sun.

Таких домов в Муссомели продаётся около сотни, и планируется продажа ещё 400 подобных зданий.

Условием для покупки дома за евро является обязательство сделать ремонт дома в течение года, причём ремонт обойдётся в $570 за квадратный метр. Кроме того, покупателю придётся оплатить административные сборы в размере $4000 — 6450.

Чтобы сделать ремонт, новый владелец может воспользоваться услугами инженеров и архитекторов Муссомели, однако ему придётся привлечь и собственные силы.

Отмечается, что низкая цена на недвижимость в Муссомели установлена, чтобы привлечь в город новых жителей, поскольку из него наблюдается отток в крупные города. Сейчас население Муссомели составляет 11 тысяч человек.

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