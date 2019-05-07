КГБ Белоруссии задержал трёх граждан России

Минск, , 22:36 — REGNUM Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трёх граждан Российской Федерации по подозрению в даче взятки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба российского посольства в Минске, которое было оповещено о задержании граждан РФ.

По словам пресс-секретаря посольства России в Белоруссии Алексея Маскалева, дипломатическая миссия уже попросила белорусских правоохранителей обеспечить консульский доступ к задержанным.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно о задержании одного гражданина России на территории Белоруссии. Он обвиняется в даче взятки генеральному директора «Белтелекома» Сергею Сиводедову, который также задержан.

Напомним, что задержанию Сиводедова предшествовало задержание бывшего начальника охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко — Андрея Втюрина, который также был заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии. Его также обвиняют в получении взятки.