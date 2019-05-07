Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей открыли в Пскове

Псков, , 21:56 — REGNUM В Пскове сегодня, 7 мая, торжественно открыли памятный знак малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, памятник установлен в сквере Павших борцов. Решение о его открытии было принято депутатами Псковской городской думы в марте 2019 года.

На открытии памятного знака выступил глава Пскова Иван Цецерский, который отметил, что этот памятник нужен не столько тем, кто пережил страшные годы заточения в концлагерях, сколько нынешнему поколению, молодёжи, задача которых — сохранить память о всех тех, кто ковал Победу 1945 года.

Председатель организации «Узники фашистских лагерей» Раиса Кузина напомнила о концлагерях, которые находились непосредственно в Пскове: это «Шталаг-372», «Гулаг-375», а также концлагеря в Крестах и Песках, где было уничтожено более 300 тыс. человек. Из Псковской области более 106 тыс. человек были угнаны в фашистскую неволю, более 13 тыс. из них — дети.

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Напомним, всего на территориях Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 млн человек, из них более 5 млн детей. В концлагерях погибли около 5 млн советских граждан, каждый пятый был ребёнком.

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