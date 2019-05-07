В Калужской области «Диктант Победы» написали более 1500 человек

Калуга, , 21:19 — REGNUM Более 1500 жителей Калужской области 7 мая приняли участие во всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, акция была посвящена предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Диктант проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

В Калужском регионе для написания «Диктанта Победы» было определено 30 площадок на базе образовательных учреждений. Также желающие могли принять участие в диктанте дистанционно в режиме онлайн.

В Калуге центральными площадками «Диктанта Победы» стали Калужский государственный университет им. Циолковского и городская средняя школа №45. «Диктант Победы» также писали в Обнинске, в Жиздре, Людинове, Кирове, в Городах воинской славы Козельске и Малоярославце и в других муниципальных образованиях области.

Диктант состоял из 20 заданий, 13 из них — с выбором варианта, семь — с кратким ответом. Участникам предстояло вспомнить ключевые события и даты сражений, военные фильмы и литературные произведения. На выполнение заданий отводилось 45 минут.

В Калуге в написании «Диктанта Победы» также принял участие министр образования и науки области Александр Аникеев. По его мнению, предложенные задания были несложными и знаний, полученных в рамках школьной программы, для их выполнения вполне достаточно.

«Это очень интересная и важная акция. Мы надеемся, что она будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и сохранению этого великого события в исторической памяти нашего народа. Именно эти задачи поставлены президентом страны перед системой образования», — сказал Александр Аникеев.

Итоги «Диктанта Победы» будут подведены в День России 12 июня 2019 года. Участники, одержавшие победу на федеральном и региональном уровнях, получат в подарок карты Российского военно-исторического общества, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев страны, а также книги и электронные гаджеты.

Следующий «Диктант Победы» состоится в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы.

Организаторами «Диктанта Победы выступили Российское военно-историческое общество, политическая партия «Единая Россия» и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».