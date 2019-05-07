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В Калуге матери погибшего в Сирии солдата вручили орден Мужества

Общество

Калужанин принимал участие в антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики

Калуга, 7 мая 2019, 21:16 — REGNUM  В Калуге в рамках торжественного приёма ветеранов по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городской голова Дмитрий Разумовский вручил калужанке Ольге Смирновой орден Мужества, которым был посмертно награждён её сын, погибший в Сирии при выполнении боевого задания 15 августа 2018 года.

Дмитрий Разумовский поблагодарил Ольгу Смирнову за воспитание достойного сына Родины и выразил ей соболезнования.

«Тех, кто погиб под чужим небом, мы не забудем», — сказал калужский градоначальник.

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Война в Сирии
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