Гватемала, Гватемала, , 21:16 — REGNUM

Жертвами беспорядков в тюрьме в Гватемале стали трое человек, не менее десяти заключенных получили ранения, 7 мая передает агентство Reuters.

Бунт в тюрьме на окраине Гватемалы, в которой содержится 4100 заключенных, начался с конфликта между группами заключенных, в ходе которого было использовано огнестрельное оружие.

В настоящий момент силы безопасности подавляют беспорядки в тюрьме, на месте работает спецназ и полицейские вертолеты.

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