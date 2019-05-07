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Россия и ПМР в одном строю: в Тирасполе отрепетировали Парад Победы

Общество

В параде примут участие военнослужащие Объединённой группы российских войск в ПМР

Тирасполь, 7 мая 2019, 20:27 — REGNUM  В столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе на площади Суворова прошла генеральная репетиция военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы. Как сообщили в Минобороны ПМР, парадные расчёты возглавил легендарный символ Победы — танк Т-34, передает ИА REGNUM.

За ним проследовали курсанты Военного института Минобороны ПМР в форме времён Великой Отечественной войны с 13 штандартами победных фронтов.

Затем под звуки военного оркестра Главного штаба Вооруженных сил прошли 10 парадных расчётов силовых структур. Наряду с военнослужащими Министерства обороны ПМР по площади прошли военные из Оперативной группы российских войск в ПМР.

«К участию в военном параде военнослужащие готовы. Они показали отличные навыки строевой подготовки, и я уверен, что 9 мая, в День Победы, они выступят на должном уровне», — сказал министр обороны Приднестровья Олег Обручков.

Всего в военном параде 9 мая примут участие 750 военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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День Победы
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