«Скорбим вместе с Россией»: в Приднестровье несут цветы к консульству РФ

Тирасполь, , 20:12 — REGNUM В столице Приднестровья Тирасполе 7 мая руководство республики и жители города несли цветы к зданию выездного консульства России в знак скорби в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево. Как передает ИА REGNUM, соболезнования в связи с трагедией выразил президент ПМР Вадим Красносельский.

По его словам, приднестровский народ искренне сопереживает и разделяет тяжесть потерь с родными и близкими жертв трагедии. «Мы скорбим вместе с российским народом и молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — отметил он.

«Все эти дни мы следим за новостями, за ходом расследования причин случившегося. Считаю, что каждый на своем месте должен делать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы должны быть внимательны, ценить жизнь и беречь друг друга. Скорбим вместе с Россией», — отметила вице-спикер парламента ПМР Галина Антюфеева.

В результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, погиб 41 человек.

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