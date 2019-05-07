Ингушетия накрыла шатры Рамадана в Сирии

Дамаск, , 20:05 — REGNUM Власти Ингушетии проводят в Сирии масштабную гуманитарную акцию «Шатер Рамадана». В городе Дамаске в течение священного для мусульман месяца будут ежедневно накрываться столы для совершения ифтара (разговения).

Каждый день за эти столы смогут сесть до 200 человек. Об этом сообщил советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф. За 30 дней поста ифтар совершат более 6000 постящихся.

«В последние 10 дней Рамадана мы будем выезжать в отдаленные районы провинции Дамаска и раздадим ифтар-наборы самым бедным семьям — ежедневно по 200 наборов», — приводит слова советника главы Ингушетии ТАСС.

Гуманитарная акция под названием «Шатер Рамадана — с любовью из Ингушетии» является уже 11-й по счету, которую проводит северокавказская республика в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая гуманитарная акция, которую провела Ингушетия в Сирии, была приурочена ко Дню матери, который в Сирии отмечают 21 марта. В пострадавшие от войны районы доставлены 18 тонн гуманитарного груза. Продуктовые наборы были розданы тысячам семей беженцев в Эс-Сувейде.

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