Гибель московских газонов объяснили применением реагентов

Москва, , 22:19 — REGNUM В Москве из-за реагентов погибли газоны и сейчас их приходится заменять на новые, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета района Измайлово Надежда Загордан.

По её словам, на днях она увидела, как на улице Новый Арбат меняют газон. Старый напоминал солому — был сухим и жёлтым. Позднее она узнала, что аналогичные проблемы характерны практически для всей территории столицы. Площадь Гагарина, улица Косыгина, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский проспект — во всех этих местах газон был испорчен в связи с применением антигололёдных реагентов, уверена муниципальный депутат.

«Защёлачивание и засоление земли происходит из-за применения антигололёдных реагентов. Реагент по регламенту должен убираться в течении трёх часов после засыпки. Сейчас они вместе со снегом убираются на газонную часть — и последствия мы видим по всей Москве. Теперь мы вынуждены делать замену земли. Где представительные места — там меняется газон. По высоким ценам закупаем газон, потом рассыпаем его не по технологии, потом перекладываем на землю, затем меняем эту землю. Такие странные расходы бюджета у нас происходят. Поэтому противогололёдный реагент хотя бы в дворовых территориях нужно заменить на гранитную крошку или песок», — рассказала Загордан.

Депутат отметила и другой аспект проблемы — отсутствие контроля за тем, сколько закупают и сколько рассыпают на улицах химических реагентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике не поддержала законопроект о частичном ограничении использования реагентов в зимний период времени, в котором предлагалось применять в дворовых территориях песок или гранитную крошку.

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