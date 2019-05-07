Два торговых центра, рынок и бизнес-центр в Воронеже «заминировали»

Воронеж, , 19:17 — REGNUM Воронеж оказался в числе городов, где сегодня, 7 мая, искали взрывоопасные предметы. Сообщения о якобы имеющейся опасности взрывов поступили в торговые центры «Юго-Запад», «Пассаж «Солнечный рай», рынок «Южный» и бизнес-центр «Этажи».

"Четыре объекта проверены на наличие взрывоопасных предметов кинологическими расчетами МВД, городской и областной служб спасения. Взрывоопасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Отметим, что это уже четвертая волна ложных минирований в Воронеже с начала 2019 года. В последний раз специалисты проверяли школы, торговые центры и административные здания 11 апреля.

Добавим также, что 7 мая атаке «лжеминёров» подверглись торговые центры в Волгограде и в Нижнем Новгороде, а накануне, 6 мая — ряд объектов в Москве.