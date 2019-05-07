Более 3000 человек во главе с премьером написали Диктант Победы в Дагестане

Махачкала, , 19:00 — REGNUM Дагестан присоединился к всероссийскому патриотическому марафону «Диктант Победы». В акции приняли участие более трёх тысяч человек, среди которых были не только школьники и студенты, но и первые лица республики, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Диктант проводился на 17 площадках в разных городах и районах республики. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. По максимальному числу правильных ответов при минимально затраченном времени будут определены по три лучших результата на каждой площадке, в каждом субъекте и в целом по стране. Итоги марафона будут подведены 12 июня.

Самой массовой в Дагестане стала площадка, организованная в Историческом парке «Россия — моя история» в городе Махачкале. Диктант здесь писали более 350 человек, в том числе председатель правительства республики Артем Здунов, министр по делам молодёжи Камил Саидов, первый заместитель спикера регионального парламента Сайгидахмед Ахмедов и другие общественно-политические деятели республики.

«Это была народная война, и все мы должны понимать, что любое знание об этом историческом событии сближает нас с той героической эпохой. И мы можем рассчитывать с таким поколением, с такими знаниями, что и сами способны на героические подвиги», — отметил премьер республики, приветствуя участников.

Напомним, ежегодный марафон «Диктант Победы» проводится в рамках федерального проекта «Историческая память». В 2019 году акцию планируется провести не только во всех регионах России, но и в 23 зарубежных странах.