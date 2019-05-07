«Людям нужно объяснить»: замгенпрокурора о протестах против мусора в Шиесе

Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM Проблема с полигоном твёрдых коммунальных отходов в Шиесе Архангельской области возникла из-за того, что с людьми плохо работают. Об этом журналистам заявил в Екатеринбурге первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Людям нужно объяснить. Не ночью привозить что-то разгружать и тихо убегать, а объяснить, что, когда и почему. В данном случае как раз серьезное упущение в работе с людьми, с информированностью», — заявил Буксман, цитирует его Накануне.Ru.

Напомним, 7 мая в Екатеринбурге прошло совещание по переходу регионов на новую схему обращения с ТБО. Его провёл генпрокурор Юрий Чайка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на станции Шиес в Архангельской области планируется построить полигон, на который будут свозить мусор из Москвы. Местные жители выступили против таких планов. 7 апреля в Архангельске прошёл многотысячный митинг противников строительства полигона.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр Кобылкин о Шиесе: «Вы замутили, а мы все это спасай?»