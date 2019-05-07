Армянский Елисаветполь (Гянджа) в «Кавказском календаре»

Марина Мирзоян, Гамлет Мирзоян, , 18:25 — REGNUM

В «Кавказском календаре на 1849 год», изданном от Канцелярии Кавказского наместника (Тифлис, 1848) говорится: «Всех жителей в городе Елисаветполе считается 12.996 душ, из коих мужского пола 6.499 и женского — 6.497 душ. Жителей, вошедших в камеральное описание, находится 2.321 дым, т. е. 11.605 душ. Из них казенного ведомства: армян 4.750 душ, татар (современных азербайджанцев. — М. и Г.М.) 6.590 душ и цыган 30; помещичьих крестьян: армян 235 душ».

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Елисаветполь, уездный город Грузино-Имеретинской губернии (1840 — 1846 гг. — М. и Г.М.), при реке Ганжинк. Город этот, взятый штурмом князем Цициановым

4 января 1804 года, назывался прежде Ганжою и, по представлению князя Цицианова, назван в честь императрицы Елисаветы Алексеевны — Елисаветполем. Имеет старую крепость и прекрасный гостиный двор».

При взятии главнокомандующим в Грузии генералом Цициановым городской крепости (ее окружали двойные стены, внешняя — глинобитная и внутренняя — каменная, высота которых достигала 8 метров) на ее стенах сложил голову правитель Гянджинского ханства (феодального владения, существовавшего в 1747 — 1804 гг. в долине реки Кура) Джавад-хан, а его земли присоединены к Российской империи. Сама же Гянджа (у армян — Гандзак) была переименована в Елисаветполь — в честь супруги императора Александра I. Такое название город проносил до 1918 года, потом ему ненадолго вернули историческое название Гянджа, но уже в 1935-м вновь переименовали, на этот раз в Кировабад — в честь советского государственного и политического деятеля Сергея Кирова. С 1989-го Гянджа снова Гянджа.

«Кавказский календарь на 1850 год» (Тифлис, 1849):

«Елисаветполь, уездный город Тифлисской губернии (1846 — 1867 гг. — М. и Г.М.). Город этот известен был прежде под именем Ганжи. Имя это принадлежало собственно небольшому городку, существовавшему еще до него и отстоявшему от него на 7 верст (верста — 1066,8 м. — М. и Г.М.). Следуя преданию, город Ганжа существовал еще при Александре Македонском. Красота и богатство сделали его предметом всеобщей зависти, так что, после упорного сопротивления, он принужден был платить дань Нушабее, владетельнице Карабага. Около 1602 года Ганжа подпала под власть Шах-Аббаса, который сам начертал план города, выдал для устройства его огромную сумму, приказал построить три мечети в Итамзаде, где теперь зеленая мечеть, и освободил жителей от податей и повинностей. В память будущим поколениям он дал городу название Абасс-Абада, т. е. постройки Аббаса, а в преимущество пред другими городами назвал его ключом Ширвана. Вскоре после этого он отправился в Персию, назначив правителем Ганжинского ханства Абасс Кули Хана Зиатханова. После смерти Шах-Аббаса начались в Персии междоусобия, и Ганжа постоянно подвергалась нападениям разноплеменных своих соседей. В 1795 году ганжинский хан Джават вместе с персидским Ага-Магомет-ханом вторгся в г. Тифлис, разорил его и большую часть жителей взял в плен. Царь Ираклий обратился к России с просьбою о помощи, и русские войска, под начальством графа Зубкова, явились в Грузии. Когда ханства Дербентское, Бакинское, Шекинское и Ширванское признали над собою власть России, Джават хан выслал ключи от крепости и добровольно сдал Ганжу. По удаление русских войск, персидский шах Ага-Магомет снова простирал было виды на Ганжу, но князь Цицианов в 1804 году взял ее штурмом и навсегда присоединил к России.

К замечательным зданиям в городе можно причислить старую крепость, расположенную в самом городе, и Шамхорский Столб, памятник глубокой древности, находящийся неподалеку от Елисаветполя, на берегу Шамхора».

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850):

«От г. Елисаветполя до станции Кюракчайской 20 верст. Здесь почтовый тракт разделяется: на юг — в Шушинский, на восток — в Нухинский уезд.

Во время последней персидской войны (1826 — 1828 гг. — М. и Г.М.), когда Аббас-Мирза (наследник шахского престола. — М. и Г.М.) узнал о разбитии войск своих под Шамхором, то, оставив осаду Шуши, поспешил к Елисаветполю; а с противной стороны генерал-адъютант Паскевич, предупредив его, соединился с князем Мадатовым, оставив город позади себя, и таким образом войска сошлись на Кюракчае. Персияне переправились через реку, составили вогнутую линию из 18 баталионов регулярной пехоты, прикрытую в центре 25 орудиями, а по флангам массами кавалерии; во второй линии помещалась гвардия и регулярная кавалерия Аббас-Мирзы с фальконетными батареями. Генерал-адъютант Паскевич послал князя Мадатова с батальоном Грузинского гренадерского и Ширванского полков прорвать персидскую линию. Мадатов стремительно ударил в штыки на центре, прорвал линию, смял ее, и при общем наступлении русских персияне бежали, преследуемые 12 верст. 8 тысяч русских разогнали 60 тысяч персиян, большею частью регулярных войск».

Валериан Мадатов (1782 — 1829) командовал первой линией войск и вынес на себе всю тяжесть боя под Шамхором, а затем преследовал разбитого неприятеля, бросившего артиллерию и обозы и искавшего спасения в бегстве за Аракс, но успевшего по приказу Аббас-Мирзы сжечь родовое имение Мадатова в карабахском селе Аветараноц (Чанахчи). За Шамхорскую победу, решившую исход войны, Мадатов 28 сентября 1926 года был произведен в генерал-лейтенанты, а 11 ноября того же года награжден второй Золотой саблей, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость».

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850):

«Население Елисаветпольского уезда составляет до 90 тысяч душ обоего пола. Уезд принадлежит к числу самых богатых в крае, по чрезвычайному разнообразию климатом и произведений. Здесь есть обширное садоводство, шелководство, хлебопашество, скотоводство, плантации табаку, марены, хлопчатой бумаги, индиго, рису и, наконец, обилие минералов; вместе с тем Елисаветполь находится в средоточии Закавказья, на почтовом тракте между Шемахою и Тифлисом и у начала возможного судоходства Куры».

«Кавказский календарь на 1855 год» (Тифлис, 1854):

«Ведомость о числе дымов (семей. — М. и Г.М.) по городу Елисаветполю и Елисаветпольскому уезду.

В г. Елисаветполе — 2.060 дымов: русских — 5, армян — 953, татар — 1.102; в Елисаветпольском уезде — 11.873 дыма: русских — 519, грузин — 7, армян — 2.634, татар — 8.547, немцев — 168.

По Тифлисской губернии число дымов: по вероисповеданиям: православного — 16.113, армяно-григорианского — 9.314, армяно-католического — 124, лютеранского — 592, молоканской секты — 320, духоборского — 342, мухаммеданского — 12.340, еврейского — 137».

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850):

«Из елисаветпольских зданий замечательны: караван-сарай, лучший в Закавказье, и мечеть, построенная Шах-Аббасом Великим, красивая снаружи, прекрасная внутри, в особенности по обширному плоскому куполу. Мечеть осенена своими ровесниками — колоссальными чинарами, окружность которых на аршинной высоте от земли — от 20 до 30 футов (фут = 0,3048 м. — М. и Г.М.). Жители Елисаветполя занимаются садоводством, торговлею и промыслами. В особенности окраской материй. Здесь в настоящее время сделаны были успешные опыты изготовления индиго».

Тот же выпуск «Кавказского календаря» сообщает, что на Выставке произведений Закавказского края 1850 года, проходящей в залах Тифлисской гимназии, «елисаветпольскому жителю Микиртичу Антонову за производство индиго присуждена поощрительная награда — Похвальный отзыв», и подчеркивает: «В Елисаветполе в настоящее время сделаны успешные опыты изготовления индиго».

Индиго — древний натуральный краситель, производился из листьев индигоферы — травянистого кустарника из семейства бобовых, достигающего двух метров в высоту.

Переработка листьев в индиго стала настоящим ремеслом в Елисаветполе. Для вымачивания листьев использовались огромные глиняные чаны с водой, которые подогревали углем. Листья бродили, и осадок этого раствора смешивался с сильным основанием, таким как щелок, затвердевшая масса спрессовывалась в плитки, а затем ее высушивали и превращали в порошок. И уже затем этот порошок добавляли в различные растворы, чтобы получать разные оттенки голубого и фиолетового цвета.

На той же Тифлисской выставке «серебряная поощрительная медаль второго разряда» присуждена елисаветпольскому уездному начальнику — князю, подполковнику М.Ф. Джамбакуриан-Орбелианову — «за образцы представленной шерсти из собственного стада тонкорунных овец, выведенных в России».

«Расстояние Елисаветполя от С.-Петербурга — 2.948 верст, от Москвы — 2.270, от Одессы — 2.004, от Тифлиса — 193» («КК на 1846 г.»).

«Ярмарка в Елисаветполе: Покровская, учрежденная по распоряжению Наместника Кавказского в 1846 г., сроком с 1 по 15 октября» («КК на 1849 г.»).

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Уездное управление в г. Елисаветполе. Начальник: подполковник Богдан Семенович Мадатов. Секретарь: губернский секретарь Венедикт Венедиктович Сатанович. Участковые заседатели: Елисаветпольский — губернский секретарь Семен Иванович Дорошенко; Айрумский — прапорщик, князь Александр Осипович Меликов; Шамшадильский — коллежский регистратор, князь Петр Абесаломович Бебутов; Казахский — коллежский секретарь — Аркадий Михайлович Гамазов. Уездный казначей: коллежский секретарь Степан Иванович Аветиков».

Сын коллежского регистратора, князя Петра Абесаломовича Бебутова — князь Абесалом Петрович Бебутов (1840 г. рожд.), на военной службе с 1862 года. В 1868-м — поручик VIII округа путей сообщений в Тифлисе. Позже дослужился до гражданского чина действительного статского советника (1900). Значился гласным 1-го разряда Тифлисской городской думы. А вот внук Петра Абесаломовича — Петр Абесаломович Бебутов (1890 г. рожд.) в 1925 году в Северной столице СССР издает труд «Экономическое обоснование необходимости мелиорации и дальнейшей культуры болот Ленинградского района, в связи с насущными потребностями Ленинграда».

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Елисаветпольские участковые заседатели: Елисаветпольский — штабс-капитан, князь Давид Иванович Джорджадзе; Айрумский — губернский секретарь Григорий Иванович Алхазов; Шамшадильский — коллежский регистратор, князь Петр Абесаломович Бебутов; Казахский — прапорщик, князь Александр Осипович Меликов».

Елисаветпольский участковый заседатель Григорий Иванович Алхазов — выходец из старинного армянского дворянского рода, жившего в Грузии с XVIII века. Его сын — Иван Григорьевич Алхазов, генерал-майор (1895), родился в 1835 году, воспитание получил в Павловском кадетском корпусе. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. Отражал вылазку войск турецкого гарнизона Карса на лагерь генерал-лейтенанта Геймана у селений Аравартан и Чифлик. «За храбрость, проявленную в деле с турками 3 июля 1877 г. на Аравартанских высотах» 30 августа 1877 года был награжден орденом Св. Станислава II степени с мечами.

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850):

«В г. Елисаветполе. Уездный начальник: состоящий по кавалерии подполковник, князь Мамука Фомич Джамбакуриан-Орбелианов. Участковые заседатели: Шамшадильский — отставной поручик, князь Захарий Иванович Меликов; Казахский — коллежский секретарь, князь Петр Абесаломович Бебутов. Городничий: титулярный советник, князь Моисей Семенович Аргутинский».

Среди уездных чиновников значились: секретарь уездного управления — коллежский регистратор Геурк Мелик-Шахназаров-Дешапур; уездный казначей — коллежский секретарь Иосиф Иванович Галумов («КК на 1857 г.»); уездный начальник — коллежский секретарь, князь Михаил Арсеньевич Бебутов; участковые заседатели: Елисаветпольский — прапорщик Аввакум Христофорович Вермишев, Казахский — милиции прапорщик Осип Шахназаров («КК на 1861 г.»); уездный врач — Мнацакан Абрамович Темуров («КК на 1862 г.»).

Сын прапорщика А.Х. Вермишева — Христофор Аввакумович Вермишев (1863, Тифлис — 1933, Пятигорск), издатель ряда газет в Баку и Батуме, журналист. В 1886-м — секретарь Кавказского сельскохозяйственного общества, затем — оценщик государственных пахотных земель. Служил в нефтяном товариществе Манташева. В октябре 1904-го был избран городским головой Тифлиса.

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Армяно-григорианская церковь. Грузинская епархия.

Епархиальный начальник: архиепископ Карапет.

Елисаветпольское духовное правление. Викарный архимандрит Вартан Оцнеци (Одцунский). Протоиерей Мелкиседек Тер-Погосов. Священник Арутюн Мнацаканов. Письмоводитель — вакансия».

В Елисаветпольском духовном правлении в последующие годы состояли: священник Карапет Бабакевхянц («КК на 1847 — 1862 гг.»); священник Саркис Тер-Азарьев, письмоводитель Симеон Тер-Петрусович Адибегов («КК на 1849 — 1850 гг.»); викарный архимандрит Симеон Тер-Давидов («КК на 1850 г.»); архимандрит Саркис Давидов («КК на 1851 — 1852 гг.»); священник Карапет Матиньянц («КК на 1851 — 1862 г.»); викарный архимандрит Григорий Мушегянц («КК на 1861 — 1862 гг.»).

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Армянские монастыри в Елисаветпольском уезде:

монастырь во имя Св. Григория; монастырь под названием Окорцинский, построен в 1071 г. предками Захария Спасалара; монастырь во имя Пресвятой Богородицы, построен в 1191 г. архимандритом Гош-Мхитаром, известным армянским законописцем; монастырь Гошаванк во имя Св. Богородицы, построен в конце XII столетия князем Вахтангом и супругою его Арзу-Хатуною; монастырь Макараванк во имя Св. Богородицы, построен в VI столетии; монастырь Кунтский во имя Апостолов, построен в 1244 г. князем Атабеком; близ этого другой монастырь, называемый Керанц; монастырь под именем Варак, во имя животворящего Креста, построен в 1237 г. князем Василием Багратуни; монастырь, называемый Хоранашен, т. е. имеющий много алтарей, построен в 1191 г.; монастырь Хоранашен, построен в 751 г. монахами, бежавшими от гонения греков; монастырь Цагкоц во имя Архангелов, построен в 1616 г. архимандритом Иоаннесом; монастырь Чарекский, построен епископом Давидом; монастырь Таркманчац, построен в начале V столетия Месропом, изобретателем армянских букв.

Монастыри — Бананц, Мрут, Егпар, Оскапанд, Кархана, Качпахач, Аменапркич — большею частью обрушены и, судя по наружности, должны быть очень древними».

Необходимо пояснить, что Захарий Спасалар (умер в 1212 г.), армянский военачальник и государственный деятель XII и XIII веков, возвысился между современниками своими подвигами — завладел частью Армении, включающей в себя города Ани и Лори с областями.

Что же до «архимандрита и законописца Гош-Мхитара», то он армянский мыслитель, литератор, богослов и священник. «Американская энциклопедия» причисляет Мхитара Гоша к одним из виднейших представителей армянского Возрождения, британский ученый Дэвид Лэнг ставит его произведения в один ряд с баснями Эзопа и Лафонтена. Мхитар Гош (ок. 1125 — 1213), уроженец Гандзака (Гянджи), известен как составитель (1184 г.) «Свода законов церковных и гражданских», первого армянского светского закона правил. Его Судебник написан на древнецерковном армянском языке: силу обязательного закона впервые получил в XIII веке, в Киликийской Армении. Автор более 190 басен.

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«Евангелическо-Лютеранская церковь. Елисаветпольский участок.

Пастор Еленендорфской и Анненфельдской колонии: Христиан Готлиб Ротт» («КК на 1849 г.»).

«В Елисаветполе: одна приходская православная церковь» («КК на 1852 г.»).

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850):

«В Елисаветпольском уезде: главный казий Алиевой секты — Молла Абдулла Молла-Джафар-оглы, помощник его — Молла Сеид Касим-Сеид-Асадулла-оглы. Омаровой секты — казий Набий Афеди и Мамед Афеди-оглы».

Следует отметить, что ислам разделяется на два крупнейших течения — суннизм и шиизм. По определению «Кавказского календаря», «Алиева секта» — шииты, «Омарова секта» — сунниты.

«Елисаветпольское уездное училище. Число учащих — 5 чел.; число учащихся — 115; время открытия заведения — 8 февраля 1833 года. В библиотеке училища — 113 учебных пособий» («КК на 1846 г.»).

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Елисаветпольское уездное училище. Штатный смотритель: губернский секретарь — Евгений Никитич Абрамов; законоучители исповеданий: армяно-григорианского — диакон Карапет Матинов (Матиньянц), магомметанского — Мулла Абдул-Али Мамад-оглы. Учителя: коллежский регистратор Лазар Лазаревич Лазарев, губернский секретарь Александр Фаддеевич Минасов».

Позже в штате Елисаветпольского уездного училища значились: учитель 1-го класса Артемий Денисович Тер-Петрусов («КК на 1850 — 1851 гг.»); учитель 1-го класса Седрак Абрамович Багинов («КК на 1852 г.»); учитель наук Карапет Лазаревич Саннасар («КК на 1855 — 1857 гг.»); почетный смотритель Захарий Тер-Гукасович Тер-Хачатуров; учитель наук Иван Осипович Карагулов, учитель приготовительного класса Караман Саркисович Оганезов («КК на 1858 — 1862 гг.»).

«Кавказский календарь на 1862 год» (Тифлис, 1861):

«Ведомость о числе заведений, учащих и учащихся по г. Елисаветполю в 1860 году. Уездное училище: число учащих 5, учащихся 128; частных мужских школ — 3, число учащих 3, учащихся 118».

«Ноев Ковчег»

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