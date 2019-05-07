В Ленобласти расширили круг получателей выплат ко Дню Победы

Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Власти Ленинградской области расширили круг получателей выплат ко Дню Победы. К участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которым Пенсионный фонд РФ, по указу президента России, выплатит к 9 мая 2019 года по 10 тыс. рублей, в регионе добавились бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов и «дети войны» Ленинградской области.

Эти категории граждан получат более скромные, по сравнению с участниками войны, региональные выплаты в честь Дня Победы.

«Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани, но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные средства и для них», — пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщили 7 мая в правительстве Ленобласти, дополнительные средства получат 17 тысяч жителей региона, из бюджета области на эти цели выделено свыше 46 млн рублей.

Выплаты будут перечислены без каких либо заявлений со стороны получателей, на их счета в банке. Также их можно будет получить в почтовом отделении, где льготники получают пенсии и социальные пособия.

Напомним, ранее в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», власти Ленобласти выплатили единовременно по 5 тыс. рублей.