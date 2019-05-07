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Стадо плохо откормленных баранов арестовали приставы в Марий Эл

Общество

Животных откармливали к крупному религиозному празднику

Йошкар-Ола, 7 мая 2019, 17:49 — REGNUM  Приставы в Марий Эл арестовали имущество должника в виде стада мелкого рогатого скота на 500 голов, оцениваемое в сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Уточняется, что представители прихода Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» обратились к одному из марийских фермеров, который вел хозяйство на территории Звениговского района, с целью откорма баранов для крупного религиозного праздника. Однако спустя некоторое время выяснилось, что качество выращенных животных заказчиков не устроило, и они обратились в суд, отказавшись забирать стадо. В отношении фермера было возбуждено исполнительное производство на 6,5 млн рублей.

После ареста животных оставили на ответственное хранение должнику. Он взялся самостоятельно реализовать имущество. Мужчина нашел покупателя и продал стало за 1,32 млн рублей.

Кроме баранов, суд арестовал автомобиль Opel Astra, который в настоящее время также находится на реализации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неоднократно случаи ареста животных в качестве имущества должников фиксируются в Пермское крае. Так, в 2012 году был арестован табун лошадей конноспортивного клуба. Летом 2013 года в хозяйстве одного из фермеров судебный пристав наложил арест на шестерых канадских бизонов.

В мае 2014 года арестовали 48 голов крупного рогатого скота в ООО «Парма».

В 2016 году в качестве обеспечительной меры для выплаты заработной платы работникам, которым хозяева предприятия задолжали более 3,5 млн рублей, было арестовано имущество ООО «Крестьянский двор Дмитриевский», включая стадо в 500 баранов. В том же году были арестованы 99 свиней и один гусь, принадлежащих еще одному должнику.

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Деятельность судебных приставов
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