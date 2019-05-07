Для спасения альпиниста в горах Карачаево-Черкесии задействовали вертолет

Черкесск, , 17:40 — REGNUM В горах Карачаево-Черкесии завершена операция по спасению альпиниста. Турист из Краснодарского края, получивший травму при падении, эвакуирован вертолетом МЧС России, сообщили ИА REGNUM 7 мая в спасательном ведомстве. Пострадавшего передали медикам республиканской столицы.

Напомним, информация о том, что на горе Орленок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии пострадал при падении 45-летний альпинист из Краснодарского края, поступила в МЧС 6 мая. На поиски пострадавшего направилась группа спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе трех человек.

Уже к 21:00 они обнаружили туриста, но его спуск вниз был отложен до наступления светлого времени суток.