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Для спасения альпиниста в горах Карачаево-Черкесии задействовали вертолет

Общество

Пострадавший доставлен в больницу

Черкесск, 7 мая 2019, 17:40 — REGNUM  В горах Карачаево-Черкесии завершена операция по спасению альпиниста. Турист из Краснодарского края, получивший травму при падении, эвакуирован вертолетом МЧС России, сообщили ИА REGNUM 7 мая в спасательном ведомстве. Пострадавшего передали медикам республиканской столицы.

Напомним, информация о том, что на горе Орленок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии пострадал при падении 45-летний альпинист из Краснодарского края, поступила в МЧС 6 мая. На поиски пострадавшего направилась группа спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе трех человек.

Уже к 21:00 они обнаружили туриста, но его спуск вниз был отложен до наступления светлого времени суток.

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ЧП в горах
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