Забота о ветеранах должна быть системной: тверской губернатор Руденя

Тверь, , 17:37 — REGNUM 2 тыс. 664 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие на территории Тверской области, получили единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей, ещё более 30 ветеранам получат эту выплату в ближайшее время, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени 7 мая.

«Все участники Великой Отечественной войны должны быть окружены вниманием и заботой. Нашим ветеранам должна быть оказана всесторонняя и системная поддержка», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году, по инициативе губернатора, размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы составит 10 тыс. рублей — это в два раза больше, чем в 2018 году, и в пять раз больше, чем в 2016-м. В 2019 году на выплаты ветеранам в бюджете региона предусмотрено 27,5 млн рублей. Выплаты получают не только ветераны и участники Великой Отечественной войны, но и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда.

При этом поддержка ветеранов в Тверской области ведется комплексно и постоянно. Так, в 2019 году на ежемесячные выплаты участникам войны, труженикам тыла выделено 66 млн рублей. Еще 39,4 млн заложено на улучшение жилищных условий ветеранов, 45 млн — на оплату услуг ЖКХ. Ветераны Тверской области получают социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, могут воспользоваться «социальным такси», помощью в ремонте жилья, доставке лекарств на дом. Диспансеризацию в этом году пройдут 6,1 тыс. человек, причем пройти ее можно как в амбулаторных условиях, так и в стационаре, и даже на дому. А с 8 по 12 мая таксомоторные предприятия региона будут бесплатно доставлять ветеранов и их сопровождающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий.

Напомним также, что в преддверии 9 мая был принят региональный закон, который устанавливает статус «дети войны» — по инициативе фракции «Единая Россия» при поддержке губернатора. Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года. Кроме того, в Тверской области расширены возможности получения гражданами компенсации за проезд к месту гибели или захоронения родителей — участников Великой Отечественной войны. С 2019 года будут покрываться расходы на проезд и проживание сопровождающим ветеранов лицам. Предполагается, что в 2019 году места захоронения своих родителей смогут посетить 20 человек.