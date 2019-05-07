«Бессмертный полк» в Крыму: «Это шествие людей, а не символов и флагов»

Симферополь, , 17:28 — REGNUM Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Симферополе настаивают на недопустимости любой политической, корпоративной или национальной символики, а также просят не входить в колонну с портретами людей, не являющихся родственниками. Об этом 7 мая на пресс-конференции сообщил координатор «Бессмертного полка» в столице Республики Крым Сергей Мельник.

«Любая политическая, корпоративная или национальная символика недопустима. Можно брать флаги России, Республики Крым, копии боевых знамён частей, освобождавших полуостров, георгиевские ленты. Тем не менее флаги лучше не использовать, поскольку они закрывают портреты, которые несут участники шествия», — отметил Сергей Мельник.

Также, по его словам, недопустимо входить в колонну с портретами людей, не являющихся родственниками, к примеру, с портретами известных военачальников Великой Отечественной войны.

«Главный принцип «Бессмертного полка» — семейная история. Это шествие людей, а не символов, флагов и значков», — подчеркнул координатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Этот жест вызвал бурный общественный резонанс.