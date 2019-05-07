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ВОЗ: за первые месяцы 2019 года в ЕС корью заболели 34 тыс. человек

Общество

25 тыс. приходится на Украину

Брюссель, 7 мая 2019, 17:27 — REGNUM  По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за первые два месяца 2019 года в Евросоюзе, а также в Восточной Европе корью заболели 34 тыс. человек, сообщает 7 мая Reuters.

«Если ответные меры не будут приняты, вирус может распространиться в другие страны и регионы. Необходимо при любой возможности прививать детей и взрослых», — говорится в заявлении ВОЗ.

Среди 34 тыс. инфицированных подавляющее большинство — 25 тыс. человек — приходится на Украину.

Корь — опасное инфекционное заболевание, которое чревато серьезными последствиями: слепотой, глухотой, повреждением мозга. Болезнь очень легко лечится при помощи прививки, однако из-за отсутствия таковых за последние годы она серьезна распространилась.

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Корь
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