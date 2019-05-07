Магас, Ингушетия, , 17:18 — REGNUM

Прокуратура Ингушетии выявила 90 сайтов, на которых была размещена информация о способах хищения электроэнергии. Через суд доступ к этим информационным ресурсам заблокирован, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее, на данных сайтах предлагались к продаже приспособления, которые позволяли полностью останавливать работу счетчика, в то время как абонент мог пользоваться светом без ограничений. В прокуратуре напомнили, что деятельность распространителей такой информации подпадает под административное наказание по статье «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

Между тем, в республике продолжаются рейдовые мероприятия по установлению нарушителей платежной дисциплины и расхитителей энергоресурсов. Как сообщили ИА REGNUM в МРСК Северного Кавказа, в первом квартале 2019 года было направлено 6742 заявки на отключение неплательщиков от энергоснабжения. Из них 6525 в отношении абонентов-физлиц и 217 — юридических лиц.

Их общий долг перед «Ингушэнерго» составил 337,9 млн рублей. Поспешили оплатить долги лишь немногие. Остались без света 5647 абонентов, не погасивших 277,3 млн рублей долга.