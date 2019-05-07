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В уральском городе согласовали документы по «ленинскому» референдуму

Общество

Впереди — «испытание гордумой»

Екатеринбург, 7 мая 2019, 17:08 — REGNUM  В Ревде (Свердловская область) согласовали документы по референдуму о памятнике Ленина. Решение приняли в городском избиркоме, говорится на сайте комиссии.

Вопрос, согласованный избиркомом, звучит следующим образом:

«Согласны ли Вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник В. И. Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?»

В комиссии признали, что документы соответствуют законодательству. Теперь их направят в ревдинскую гордуму.

В 2018 году администрация города представила проект переустройства площади Победы, где сейчас стоит памятник Ленину. Предполагается, что памятник будет перенесён в другое место, что вызвало возмущение ревдинцев. Мэрия оперативно провела опрос горожан, где победил вариант с переносом памятника, но у некоторых общественников и политических сил города возникли сомнения в подлинности результатов.

Напомним, ранее референдум собирались провести в Екатеринбурге, правда по другому вопросу. В феврале 2019 года гордума не согласовала документы по референдуму о храме Святой Екатерины, которые ранее со второй попытки прошли проверку избиркома. Удастся ли провести референдум в Ревде, покажет время.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подали заявку на референдум о памятнике Ленину

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Судьба советских памятников
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