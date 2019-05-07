Более 13,5 тыс. липецких ветеранов получат поздравления от президента

Липецк, , 17:03 — REGNUM Персональные поздравления от президента РФ Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году получат более 13,5 тыс. ветеранов Липецкой области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, письма с поздравлениями ветеранам почтальоны начали разносить со 2 мая.

Сотрудники Почты России при необходимости будут уточнять адреса ветеранов и доставлять письма на новые адреса. Письма, которые не будут вручены ветеранам во время праздников, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.

«Мы чтим старшее поколение, равняемся на героев и память о них будем передавать из поколения в поколение», — подчеркнул врио главы региона Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 9 мая 2019 года более 1,2 млн российских ветеранов получат персональные поздравления от главы государства Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Лицевую сторону открыток с поздравлениями президента украшает плакат «Красной армии — слава!» художника Леонида Голованова, оборот — кадры военной фотохроники 1941−1945 годов.

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