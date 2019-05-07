В Симферополе рассказали, сколько человек соберёт «Бессмертный полк»

Симферополь, , 17:01 — REGNUM В колонне «Бессмертного полка» 9 Мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт не менее 40 тысяч симферопольцев. Об этом 7 мая на пресс-конференции сообщил координатор «Бессмертного полка» по Симферополю Сергей Мельник.

«Мы ожидаем порядка 40 тысяч человек, исходя из этой цифры, мы рассчитываем меры обеспечения безопасности прохождения акции», — отметил организатор.

Он уточнил, что шествие начнётся в 11:00 на улице Севастопольской, от здания Совета министров Крыма до мемориала «Вечный огонь» в Гагаринском парке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Симферополе прошла генеральная репетиция парада Победы. Для проведения мероприятия власти города с самого утра перекрыли несколько центральных улиц в столице крымского полуострова.

«По проспекту прошли колонны частей и соединений, а также военных учебных заведений Крыма, юнармейцев, Росгвардии. Затем пошла военная техника, всего будет 40 единиц», — отметили в администрации города.

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