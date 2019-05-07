Зданию администрации парка Горького вернут утраченный бомбардировкой вид

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Здание, в котором находится администрация парка Горького, будет реконструировано. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в 1942 году во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба, превратив его центральную часть в руины.

«Левая и правая части здания функционируют, а посередине так и осталась воронка. Сейчас администрация парка Горького располагается в правой части здания, которая не слишком приспособлена для офисного пространства», — пояснил Кузнецов.

Напомним, здание было спроектировано в 1893 году как капитальное фабричное строение «Крымского механического пароходостроительного, чугунно-литейного и котельного завода». В конце XIX века на этом месте был построен заводской цех братьев Бромлей. С 1933 года до Великой Отечественной войны в бывшем цеху работал кинотеатр «Великан».

Как уточнили в Москомархитектуре, проект реконструкции разработало бюро Kleinewelt Аrchitekten. Главная идея авторов заключается в том, чтобы максимально сохранить историческую часть, добавив пространству функциональности.

Административный корпус здания находится по адресу: улица Крымский вал, д.9, стр.45.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 год будет завершена реконструкция здания театра «Сатирикон».

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