Березники, Пермский край, , 16:44 — REGNUM

В Березниках Пермского края в рамках расследования уголовного дела о гибели работников завода «Азот» (филиала объединённой химической компании «Уралхим») в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны три сотрудника предприятия. Речь идёт о двух начальниках смены цеха №1 (производство аммиака) и технологе агрегата, сообщает издание «Коммерсантъ».

Официальных комментариев следственных органов пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 мая на ремонтной площадке аммиачного производства химзавода «Азот» в процессе сварочных работ произошёл взрыв. Три человека погибли, один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По факту взрыва и его последствий возбуждено уголовное дело. На предприятии организовано служебное расследование.