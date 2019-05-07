Освенцим: забыть нельзя, вернуть невозможно – фоторепортаж

Москва, , 18:58 — REGNUM Посетив концентрационный лагерь Освенцим (по-немецки Аушвиц и Аушвиц 2 или Биркенау), начинаешь понимать и ощущать все ужасы того страшного времени, которыми пропитаны стены и земля. Это место называли «фабрикой смерти», устроенной фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Люди, попадавшие в Аушвиц, содержались там в ужасных, невыносимых для жизни условиях — умирали, от голода, холода, пыток. Миллионы были хладнокровно сожжены в печах концлагеря.

Освенцим — это трагедия всего человечества, пример чудовищной человеческой жестокости. Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.

Современные историки считают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи. По неофициальным данным в концлагере погибли порядка 4 млн человек.

Перед памятником, который установили в конце железнодорожного полотна, по которому в Биркенау перевозили заключенных, установлены 23 плиты с надписями на разных языках по числу национальностей замученных в лагере людей.

Вход в лагерь Аушвиц звучит как издевательство — знаменитая надпись «Arbeit macht frei» означает «Работа делает свободным».

Концентрационный лагерь Аушвиц 1 был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух‑ и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм.

В лагере Аушвиц существовали отдельные блоки, служившие для различных целей. В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Был так называемый медицинский блок, где проводились опыты над людьми.

Опыты в том числе и над детьми проводил Йозеф Менгель, известный под прозвищем «ангел смерти». Он самый известный из нацистских преступников-врачей. При этом ему удалось избежать наказания.

Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных расстреливали. Стену, у которой производился расстрел, реконструировали после окончания войны.

В сентябре 1941 года по приказу заместителя начальника лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрицша было проведено первое испытание травления газом. Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс и используется до сих пор.

Тест был признан успешными и один из бункеров был переделан в газовую камеру и крематорий.

Узники концлагеря получали треугольники разного цвета, они нашивались на одежду заключенных. Также на теле узников делали татуировки с номера. Если не перекличке кто-то не назвал свой номер его убивали, даже детей.

Одежда заключенных никогда не стиралась и не менялась на другую.

При входе в бараки охватывает ужас. Особенно впечатляют комнаты с обувью. Горы сапог, туфель — всего сохранилось 110 тысяч пар. Очень много детских вещей.

Есть помещения с чемоданами около 4 тыс. штук, большинство подписанные) и с посудой — 12 тыс. только кастрюль, много детских горшков).

Также сохранилось 40 кг очков узников Освенцима, 2 тонны человеческих волос, гора щёток и даже гуталин. Люди ехали в лагерь и везли необходимые вещи, веря в то, что будут жить, и им все это пригодится.

В Освенциме многие погибали от голода. Калорийность узника составляла около 700 калорий. На завтрак он получал баланду, похожую на «кофе» либо отвар из трав, на обед — суп, сваренный из гнилых овощей или брюквы, ужин состоял из 300−350 граммов черного, глинистого хлеба и небольшого количества добавок.

Аушвиц 2 (также известный как Биркенау) — это вторая часть концлагеря. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Число жертв этого лагеря составило более 1 млн человек.

В Аушвице 2 было четыре газовые камеры и четыре крематория. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в лагерь Биркенау с оккупированных фашистами территорий. В теплушку загружали порядка тысячи людей. Большинство просто не доезжали до места, умирая от жары, холода, болезней.

Узники в Биркенау (Аушвиц 2) размещались преимущественно в деревянных бараках, а также выполняли тяжелую физическую работу. Большинство не выживали из-за невыносимых условий в бараках или их сжигали в крематории.

Освенцим освободили 7 января 1945 года советские войска под командованием маршала Конева. Были обнаружены около 7,5 тыс. выживших. Многие их них не могли передвигаться самостоятельно от истощения.

1−29 марта 1947 года в Варшаве состоялся процесс по делу коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса. Польский Высший народный суд 2 апреля 1947 года приговорил его к смертной казни через повешение.

Виселица, на которой был повешен Хёсс, была установлена у входа в главный крематорий Освенцима.

На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Освенцим был самым крупным и самым страшным лагерем смерти в истории Второй мировой войны. Такие музеи как Освенцим необходимы, они переворачивают сознание людей их посетивших.

Это место навсегда останется криком отчаяния и предостережения для человечества об отвратительности и бесчеловечности фашизма. Чтобы знать. Чтобы помнить. Чтобы не допустить.