Вторник, 7 Мая 2019 года
19:39:29 МСК

Освенцим: забыть нельзя, вернуть невозможно – фоторепортаж

Общество

Это место называли «фабрикой смерти», устроенной фашистами в годы Великой Отечественной войны

35
Освенцим: забыть нельзя, вернуть невозможно – фоторепортаж
Памятная плита у памятника погибшим в Освенциме

Москва, 7 мая 2019, 18:58 — REGNUM  Посетив концентрационный лагерь Освенцим (по-немецки Аушвиц и Аушвиц 2 или Биркенау), начинаешь понимать и ощущать все ужасы того страшного времени, которыми пропитаны стены и земля. Это место называли «фабрикой смерти», устроенной фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Люди, попадавшие в Аушвиц, содержались там в ужасных, невыносимых для жизни условиях — умирали, от голода, холода, пыток. Миллионы были хладнокровно сожжены в печах концлагеря.

Освенцим — это трагедия всего человечества, пример чудовищной человеческой жестокости. Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.

30
Территория Аушвиц
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Территория Аушвиц

Современные историки считают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи. По неофициальным данным в концлагере погибли порядка 4 млн человек.

14
Колючая проволока под напряжением 22 тыс. вольт
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Колючая проволока под напряжением 22 тыс. вольт

Перед памятником, который установили в конце железнодорожного полотна, по которому в Биркенау перевозили заключенных, установлены 23 плиты с надписями на разных языках по числу национальностей замученных в лагере людей.

16
Памятная плита
Памятная плита

Вход в лагерь Аушвиц звучит как издевательство — знаменитая надпись «Arbeit macht frei» означает «Работа делает свободным».

7
Вход в Освенцим
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Вход в Освенцим

Концентрационный лагерь Аушвиц 1 был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух‑ и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм.

27
Территория лагеря Аушвиц
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Территория лагеря Аушвиц
28
Каменные бараки, в которых жили узники
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Каменные бараки, в которых жили узники

В лагере Аушвиц существовали отдельные блоки, служившие для различных целей. В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Был так называемый медицинский блок, где проводились опыты над людьми.

4
Блок, где проводились опыты над заключенными
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Блок, где проводились опыты над заключенными

Опыты в том числе и над детьми проводил Йозеф Менгель, известный под прозвищем «ангел смерти». Он самый известный из нацистских преступников-врачей. При этом ему удалось избежать наказания.

10
Опыты проводили над детьми
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Опыты проводили над детьми

Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных расстреливали. Стену, у которой производился расстрел, реконструировали после окончания войны.

25
Стена, у которой производился расстрел узников концлагеря
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Стена, у которой производился расстрел узников концлагеря

В сентябре 1941 года по приказу заместителя начальника лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрицша было проведено первое испытание травления газом. Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс и используется до сих пор.

8
Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс

Тест был признан успешными и один из бункеров был переделан в газовую камеру и крематорий.

9
Газовая камера
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Газовая камера
26
Тележки, на которых подвозили тела умерших
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Тележки, на которых подвозили тела умерших
21
Печь, где сжигали тела
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Печь, где сжигали тела

Узники концлагеря получали треугольники разного цвета, они нашивались на одежду заключенных. Также на теле узников делали татуировки с номера. Если не перекличке кто-то не назвал свой номер его убивали, даже детей.

18
Узники получали треугольники разного цвета
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Узники получали треугольники разного цвета
17
Идентификационные омера заключённых концлагеря нашивались на одежду и татуировались на руке
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Идентификационные омера заключённых концлагеря нашивались на одежду и татуировались на руке

Одежда заключенных никогда не стиралась и не менялась на другую.

20
Одежда заключенных никогда не менялась
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Одежда заключенных никогда не менялась

При входе в бараки охватывает ужас. Особенно впечатляют комнаты с обувью. Горы сапог, туфель — всего сохранилось 110 тысяч пар. Очень много детских вещей.

19
Сохранилось 110 тысяч пар обуви
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Сохранилось 110 тысяч пар обуви
12
Много детских вещей
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Много детских вещей

Есть помещения с чемоданами около 4 тыс. штук, большинство подписанные) и с посудой — 12 тыс. только кастрюль, много детских горшков).

33
Люди брали в лагерь необходимые вещи
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Люди брали в лагерь необходимые вещи

Также сохранилось 40 кг очков узников Освенцима, 2 тонны человеческих волос, гора щёток и даже гуталин. Люди ехали в лагерь и везли необходимые вещи, веря в то, что будут жить, и им все это пригодится.

11
Детская одежда
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Детская одежда
23
Обнаружено 12 тыс. кастрюль
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Обнаружено 12 тыс. кастрюль
24
Предметы обихода
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Предметы обихода
15
Костыли и протезы
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Костыли и протезы

В Освенциме многие погибали от голода. Калорийность узника составляла около 700 калорий. На завтрак он получал баланду, похожую на «кофе» либо отвар из трав, на обед — суп, сваренный из гнилых овощей или брюквы, ужин состоял из 300−350 граммов черного, глинистого хлеба и небольшого количества добавок.

13
Многие узники погибали от голода
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Многие узники погибали от голода

Аушвиц 2 (также известный как Биркенау) — это вторая часть концлагеря. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Число жертв этого лагеря составило более 1 млн человек.

3
Территория Аушвиц 2
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Территория Аушвиц 2

В Аушвице 2 было четыре газовые камеры и четыре крематория. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в лагерь Биркенау с оккупированных фашистами территорий. В теплушку загружали порядка тысячи людей. Большинство просто не доезжали до места, умирая от жары, холода, болезней.

22
Поезд, на котором привозили в Аушвиц
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Поезд, на котором привозили в Аушвиц

Узники в Биркенау (Аушвиц 2) размещались преимущественно в деревянных бараках, а также выполняли тяжелую физическую работу. Большинство не выживали из-за невыносимых условий в бараках или их сжигали в крематории.

1
Территория Биркенау
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Территория Биркенау
6
Бараки не отапливались и не освещались
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Бараки не отапливались и не освещались
32
Человеческий пепел
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Человеческий пепел

Освенцим освободили 7 января 1945 года советские войска под командованием маршала Конева. Были обнаружены около 7,5 тыс. выживших. Многие их них не могли передвигаться самостоятельно от истощения.

31
Узники после освобождения
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Узники после освобождения

1−29 марта 1947 года в Варшаве состоялся процесс по делу коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса. Польский Высший народный суд 2 апреля 1947 года приговорил его к смертной казни через повешение.

Виселица, на которой был повешен Хёсс, была установлена у входа в главный крематорий Освенцима.

5
Виселица, на которой был повешен комендант Освенцима
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
Виселица, на которой был повешен комендант Освенцима

На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

29
В 1947 году на территории Освенцима был создан музей
Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM
В 1947 году на территории Освенцима был создан музей

Освенцим был самым крупным и самым страшным лагерем смерти в истории Второй мировой войны. Такие музеи как Освенцим необходимы, они переворачивают сознание людей их посетивших.

Это место навсегда останется криком отчаяния и предостережения для человечества об отвратительности и бесчеловечности фашизма. Чтобы знать. Чтобы помнить. Чтобы не допустить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить