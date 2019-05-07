В Петербурге осуждена группа торговцев европейским оружием

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор и назначено наказание группе преступников, которые наладили канал незаконного ввоза огнестрельного оружия из европейских стран в Россию через Эстонию. В РФ оружие продавалось на «черном рынке» за 100−150 тыс. рублей за ствол. Помимо оружия, у осужденных изъяты взрывчатые вещества, взрыватели, основные части оружия.

Как сообщили 7 мая в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в числе пяти осужденных — бывший сотрудник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и бывший сотрудник СОБР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также трое местных жителей.

По данным следствия, трое участников группы приобретали оружие в городе Братислава (Словакия), при этом за 50 евро сотрудник магазина деактивировал приобретенное оружие путем вставки в ствол специальной шпильки. Это позволяло участникам организованной преступной группы перемещаться с оружием по территории Словакии и другим странам Евросоюза без получения специального разрешения. Оружие доставлялось в приграничный с Россией эстонский город Нарва, где его передавали неустановленным пособникам, проживающим на территории Эстонии. Сами же организаторы возвращались в РФ без оружия.

Эстонские пособники нанимали местных неблагополучных граждан, которые, тем не менее, как жители приграничной полосы пользуются правом упрощенного перехода эстонско-российской границы. Те пешком переносили оружие на российскую сторону за вознаграждение в размере около 10 евро за единицу и прятали его в тайники в приграничной зоне на территории России. Российские соучастники извлекали оружие из тайников и перевозили его в Санкт-Петербург, после чего оно вновь незаконно приводилось в боевое состояние и продавалось.

«Из незаконного оборота было изъято более 100 единиц огнестрельного оружия иностранного производства, в том числе 4 пистолета «Глок» производства Австрии, 2 пистолета «Вальтер» производства Германии, пистолет «Зиг Зауэр» производства Германии, 4 пистолета «Браунинг» производства Бельгии, 2 пистолета «Чезет» производства Чехословакии, 3 пистолета конструкции Макарова производства Болгарии; автомат АМД-65 производства Венгрии, 3 пистолета «Беретта» производства Италии, пистолет «Стар» производства Испании; 3 пистолета-пулемета «Скорпион» производства Чехословакии; 2 винтовки «М-39» производства Финляндии; пистолет-пулемет «Суоми» производства Финляндии; пистолет-пулемет РМ-73 производства Польши; 2 винтовки системы «Маузер» производства Швеции и Чехословакии; карабин «Moschetto» производства Италии; карабин «U.S» производства США и другое», — раскрыли масштабы незаконного оружейного промысла в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Кроме того, изъяты десятки стволов от пистолетов, несколько тысяч боеприпасов, 19 гранат, 400 грамм тротила, 200 грамм гексогена, две 200-граммовые тротиловые шашки и взрывные устройства.

Ранее двум участникам группы, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, было назначено наказание в виде 3−3,5 лет лишения свободы.

Остальные участники оружейного «бизнеса» Калининским районным судом Санкт-Петербурга приговорены к лишению свободы на срок от 5 лет 2 месяцев до 8 лет, а также денежным штрафам.