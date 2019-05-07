Брюссель, Бельгия, , 16:23 — REGNUM

Компания Ubisoft 9 мая 2019 года отменит 20%-ю скидку на оформление предзаказов, которую могли получить геймеры за очки Club в играх. Об этом 7 мая сообщил один из пользователей форума ResetEra, получивший очередную почтовую рассылку компании.

Кроме того, Ubisoft внесла изменения в правила, согласно которым скидку нельзя будет получить и при приобретении только что вышедших игр. Использовать таким образом накопленные баллы можно будет только через три месяца после официального релиза игр. Стоит отметить: на сегодня неизвестно, действуют ли эти правила только для жителей ЕС или жители остальных стран тоже лишаться возможности получать скидки.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft будет платить геймерам за выражение их мнения о проектах компании. Издатель и разработчик разослал своим клиентам письма, в которых предложил заработать денег на прохождении различных опросов.