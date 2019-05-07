Противники трассы сквозь «Лосиный Остров» пришли к зданию Минприроды РФ

Москва, , 16:57 — REGNUM Противники строительства автомобильной трассы на территории «Лосиного Острова» провели 7 мая одиночные пикеты у входа в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В акции приняло участие около полутора десятков человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально активисты планировали провести массовый пикет и даже подавали уведомления. Однако всего за два часа до начала им отказали. Поэтому участники поочередно вставали у входа в министерство с плакатами: «Трасса через нацпарк — преступление Минприроды», «Стройка в Лосином Острове — позор Минприроды!», «Руки прочь от Лосиного острова».

Спустя примерно полчаса к месту протестной акции подъехал полицейский автобус, однако стражи порядка не стали вмешиваться, наблюдая за происходящим со стороны. Проходившие мимо пешеходы иногда останавливались и уточняли у активистов о причинах протеста и о том, какой именно участок «Лосиного Острова» планируется отдать под стройку магистрали.

Гражданская активистка Мария Каплан в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что проблема передачи земель природоохранной территории касается не только Московской области или Москвы. Проблема, по её мнению, может охватить всю страну.

«Самый опасный момент — закрепление правового механизма, позволяющего изъять любой интересный участок из охраняемой природной территории, что сейчас запрещено. Самое важное — правовой прецедент», — отметила активист.

По её словам, дальнейшая судьба «Лосиного Острова» зависит от того, сколько людей будет вовлечено в протест против застройки данной территории. Именно это должно поспособствовать тому, чтобы проект об изменении границ природоохранной территории отозвали или скорректировали, уверена Каплан.

Вопрос строительства шоссе на территории «Лосиного Острова» выходит за сферу не только Московского региона, но и экологии в целом. Речь идёт о национальном достоянии России, а быть может и всего мира, считает гражданский активист Евгений Шмутлер.

«Я подчеркну, что я против этого строительства не только как местный житель, не потому что живу рядом, а потому, что это исторический объект. Этот объект был заповедником примерно с XVI века, по своей культурной ценности — примерно, как Кремль.<…> Аргументы, что сносят маленький кусочек леса, не работают — такие памятники трогать нельзя. Проблемы пробок можно решить иначе», — полагает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв 11 марта 2019 года на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил отделить кусочек «Лосиного Острова» и построить на этом участке дублёра Щёлковского шоссе. Магистраль нужна для соединения с основной Москвой Балашихи и соседних населённых пунктов.

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