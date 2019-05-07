Вторник, 7 Мая 2019 года
17:13:36 МСК

Противники трассы сквозь «Лосиный Остров» пришли к зданию Минприроды РФ

Общество

Оба объекта являются национальным достоянием России

5
Противники трассы сквозь «Лосиный Остров» пришли к зданию Минприроды РФ
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Пикет против строительства автомобильной трассы на территории «Лосиного Острова»

Москва, 7 мая 2019, 16:57 — REGNUM  Противники строительства автомобильной трассы на территории «Лосиного Острова» провели 7 мая одиночные пикеты у входа в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В акции приняло участие около полутора десятков человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально активисты планировали провести массовый пикет и даже подавали уведомления. Однако всего за два часа до начала им отказали. Поэтому участники поочередно вставали у входа в министерство с плакатами: «Трасса через нацпарк — преступление Минприроды», «Стройка в Лосином Острове — позор Минприроды!», «Руки прочь от Лосиного острова».

2
Противники строительства автомобильной трассы на территории «Лосиного Острова» у здания Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Противники строительства автомобильной трассы на территории «Лосиного Острова» у здания Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Спустя примерно полчаса к месту протестной акции подъехал полицейский автобус, однако стражи порядка не стали вмешиваться, наблюдая за происходящим со стороны. Проходившие мимо пешеходы иногда останавливались и уточняли у активистов о причинах протеста и о том, какой именно участок «Лосиного Острова» планируется отдать под стройку магистрали.

Гражданская активистка Мария Каплан в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что проблема передачи земель природоохранной территории касается не только Московской области или Москвы. Проблема, по её мнению, может охватить всю страну.

«Самый опасный момент — закрепление правового механизма, позволяющего изъять любой интересный участок из охраняемой природной территории, что сейчас запрещено. Самое важное — правовой прецедент», — отметила активист.

По её словам, дальнейшая судьба «Лосиного Острова» зависит от того, сколько людей будет вовлечено в протест против застройки данной территории. Именно это должно поспособствовать тому, чтобы проект об изменении границ природоохранной территории отозвали или скорректировали, уверена Каплан.

3
«Спаси Лосиный остров»
Георгий Балаков © ИА REGNUM
«Спаси Лосиный остров»

Вопрос строительства шоссе на территории «Лосиного Острова» выходит за сферу не только Московского региона, но и экологии в целом. Речь идёт о национальном достоянии России, а быть может и всего мира, считает гражданский активист Евгений Шмутлер.

«Я подчеркну, что я против этого строительства не только как местный житель, не потому что живу рядом, а потому, что это исторический объект. Этот объект был заповедником примерно с XVI века, по своей культурной ценности — примерно, как Кремль.<…> Аргументы, что сносят маленький кусочек леса, не работают — такие памятники трогать нельзя. Проблемы пробок можно решить иначе», — полагает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв 11 марта 2019 года на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил отделить кусочек «Лосиного Острова» и построить на этом участке дублёра Щёлковского шоссе. Магистраль нужна для соединения с основной Москвой Балашихи и соседних населённых пунктов.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Как Медведев не отстоял царский лес

regnum author Георгий Балаков
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Подмосковья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить