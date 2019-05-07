В Липецком полумарафоне собираются участвовать более тысячи человек

Липецк, , 16:21 — REGNUM Более тысячи человек из российских регионов и зарубежья уже подтвердили свое участие в Липецком полумарафоне, который пройдёт 26 мая. По словам врио главы администрации Игоря Артамонова, почти треть заявившихся — гости из 16 субъектов и 65 городов России. Также предварительно свое участие подтвердили голландские спортсмены.

Регистрация на забег проходит на сайте RussiaRunning в разделе «События». Спортивный праздник начнется 26 мая с 7:00. Стартово-финишный городок будет работать на Соборной площади Липецка. Участникам соревнований будут выдавать фирменные футболки и индивидуальные номера с чипами, фиксирующими время начала и окончания забега. В 9:00 начнется забег юных спортсменов на 500 метров, в 9:30 — старт взрослых, которые смогут пробежать 3, 10 или 21,1 километра на выбор.

«Хорошая физическая подготовка и привычка к здоровому образу жизни сегодня во многом определяют успех в жизни. Для достижения лучших результатов в Липецкой области есть все возможности», — считает Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мастер-классы и разминки перед стартом собираются провести двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный призер Олимпийских Игр по легкой атлетике Олеся Зыкина. Ведущим Липецкого полумарафона будет Дмитрий Губерниев.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов собирается участвовать в одном из забегов. В начале 2019 года он также принимал участие в забеге, посвященном 65-летию Липецкой области. Первый в истории региона Липецкий марафон пройдёт при личной поддержке Игоря Артамонова.

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