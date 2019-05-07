В Петербурге закупят снегоуборочной техники почти на 3 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Петербургское госпредприятие «Центр», поддерживающее чистоту в центральных районах города, собирается закупить снегоуборочной техники почти на 3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, 1 млрд 89 млн рублей составляют минимальную стоимость контракта на поставку 110 многофункциональных погрузчиков с комплектом навесного оборудования.

Более 211 тыс. рублей ГУДП «Центр» готово отдать за 128 коммунальных машин «на базе колесного транспорта с навесным оборудованием».

Крупная поставка комбинированных и многофункциональных машин разбита на несколько конкурсов. Так, 40 из них за 287 млн рублей должны встать в строй до 29 ноября 2019 года.

Еще почти 200 комбинированных машин с навесным оборудованием, некоторые — с функцией мойки, необходимо будет поставить до 15 октября. За это предприятие готово совокупно заплатить 1 млрд 370 млн рублей.

Все конкурсы объявлены во вторник, 7 мая. Таким образом, ГУДП «Центр» планирует приобрести снегоуборочную технику примерно на 2 млрд 956 млн рублей.

Кроме того, предприятие заказывает ремонт уже имеющегося оборудования.

Заметим, после провального снежного сезона зимы 2019 года выяснилось, что в городе не хватает 1200 единиц техники для обслуживания всех улиц и дворов, а также 2,5 тыс. дворников. Только по официальной статистике от гололеда и наледи пострадали около 4 тыс. петербуржцев, были и смертельны случаи.

В марте депутаты городского Заксобрания потребовали от Смольного провести весеннюю корректировку бюджета, чтобы не допустить повторения истории зимой 2020 года. Поначалу корректировка была обещана высшими чинами, но затем власти отказались от этой идеи. Депутат Максим Резник тогда назвал ситуацию «прямым обманом граждан». «Менее эффективную работу денег, чем нынешней зимой, показать невозможно», — заключил он.

Напомним, по данным синоптиков, в последний зимний сезон в Петербурге выпало более 210 см снега, что стало рекордом за восемь лет.

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