87% рабочих в Южной Корее не довольны политикой правительства — опрос

Сеул, , 16:02 — REGNUM Девять из десяти рабочих в Южной Корее недовольны действующей политикой правительства в сфере труда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой FRANCISCAN EDUCATION CENTER.

Согласно результатам опроса, проводимого в период с 26 по 30 апреля среди 1 244 человек, 86,9% рабочих не довольны политикой государства.

По мнению 67,4% респондентов, правительство страны не справилось с поставленными задачами, а по мнению 27,7% — правительство ничего не сделало для решения определенных проблем.

41,4% опрошенных сообщили, что не видят особой разницы в заработной плате после увеличения минимальной ставки, 48,6% — сообщили, что заработная плата, напротив, сократилась.

51,4% участников опроса сообщили, что внедрение 52-часовой рабочей недели положительно сказывается на сотрудниках компаний, однако система гибкого рабочего графика требует доработок. 82,6% опрошенных сообщили, что испытывали издевательства на рабочем месте.

Также 36,5% респондентов жаловались на низкую заработную плату, 34,3% — на нестабильную занятость, 13,6% — на длинный рабочий день.