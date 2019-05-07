Силовики проводят выемку документов в одном из вузов Дагестана

Махачкала, , 16:12 — REGNUM В Дагестане проходят оперативные мероприятия в одном из вузов республики. Силовики 7 мая проводят выемку документов в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета в городе Махачкале. Никто из сотрудников вуза пока не задержан, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но давать информацию, по каким именно статьям УК РФ, он пока не стал. Представитель пресс-службы университета во время телефонного разговора новость о визите сотрудников силовых структур назвал ложной и заявил, что вуз в настоящее время готовится к празднованию Дня Победы.

Напомним, ДГПУ был основан больше 100 лет назад — в ноябре 1917 года. В вузе на сегодняшний день обучается порядка 15 тысяч студентов. Основное здание расположено в Махачкале, также имеется филиал в городе Дербенте.

Ректором вуза является кандидат педагогических наук, доцент Марина Магомедова. В настоящее время она находится в отпуске, временно её обязанности возложены на первого проректора Аслана Раджабова.