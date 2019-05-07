Вторник, 7 Мая 2019 года
17:14:56 МСК

Силовики проводят выемку документов в одном из вузов Дагестана

Общество

Задержаний пока нет

Махачкала, 7 мая 2019, 16:12 — REGNUM  В Дагестане проходят оперативные мероприятия в одном из вузов республики. Силовики 7 мая проводят выемку документов в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета в городе Махачкале. Никто из сотрудников вуза пока не задержан, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но давать информацию, по каким именно статьям УК РФ, он пока не стал. Представитель пресс-службы университета во время телефонного разговора новость о визите сотрудников силовых структур назвал ложной и заявил, что вуз в настоящее время готовится к празднованию Дня Победы.

Напомним, ДГПУ был основан больше 100 лет назад — в ноябре 1917 года. В вузе на сегодняшний день обучается порядка 15 тысяч студентов. Основное здание расположено в Махачкале, также имеется филиал в городе Дербенте.

Ректором вуза является кандидат педагогических наук, доцент Марина Магомедова. В настоящее время она находится в отпуске, временно её обязанности возложены на первого проректора Аслана Раджабова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы в образовательной сфере
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить