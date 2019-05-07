Подгорица, Черногория, , 15:40 — REGNUM

На территории международного аэропорта «Голубовцы» рядом с черногорской столицей Подгорицей обнаружено большое количество неразорвавшихся бомб, оставшихся со времён агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщает черногорская газета «Дан».

Многочисленные кассетные бомбы были найдены недалеко от взлётно-посадочной полосы, а также рядом со зданием пожарной службы. Как отмечает издание, лишь по счастливому стечению обстоятельств до настоящего времени никто не пострадал, поскольку вблизи опасных объектов регулярно работали служащие аэропорта, занимающиеся озеленением территории.

Сообщается, что на данный момент работы по разминированию территории аэропорта завершены. К поиску и обезвреживанию всех снарядов местными властями привлекались иностранные специалисты.

Напомним, в 1999 году Сербия и Черногория, составлявшие на тот момент Союзную Республику Югославия, подверглись массированным бомбардировкам НАТО. Официальным поводом для агрессии послужил отказ президента Югославии Слободана Милошевича выводить войска из Косово и Метохии, а также сфальсифицированный косовскими сепаратистами «расстрел мирных албанцев» в селе Рачак.

Авиаударам подверглись Белград, Подгорица и целый ряд других городов. При этом бомбы падали как на военные объекты, так и на жилые кварталы и объекты инфраструктуры. В их числе оказался и гражданский аэропорт «Голубовцы». Жертвами бомбардировок стали тысячи человек, десятки тысяч получили ранения.

В июне 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Несмотря на серьёзный раскол в обществе по вопросу членства в альянсе и массовые акции протеста, черногорские власти втащили республику в военный блок, не спросив мнения населения на референдуме.

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