Group-IB не комментирует ход проверки шоу «Голос. Дети»

Москва, , 15:40 — REGNUM «Первый канал» и компания Group-IB отказались прокомментировать ход проверки итогов голосования на финале шоу «Голос. Дети», сообщает 7 мая РБК.

Отмечается, что комментарии будут даны только после проверки результатов итогов.

Напомним, дочь Алсу Микелла Абрамова по итогам голосования с большим отрывом победила в телепроекте «Голос. Дети», однако многие усомнились в справедливости голосования, а руководство Первого канала пообещало проверить его итоги. Также итоги песенного конкурса проверят эксперты компании Group-IB.

Ранее сообщалось, что аномальное голосование за дочь Алсу велось как минимум из пяти российских регионов.

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