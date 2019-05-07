Килограмм окончательно превратится в формулу до конца мая 2019 года

Москва, , 15:36 — REGNUM Привязка определения килограмма к фундаментальным физическим постоянным окончательно произойдёт 20 мая во Всемирный день метрологии, когда вступят в силу изменения, принятые на Генеральной конференции по мерам и весам. Об этом сообщает пресс-служба государственного научного центра Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Сегодня хранение и совершенствование основных единиц осуществляют специалисты ведущих российских метрологических НИИ. Участие России в глобальном проекте переопределения системы единиц координирует Росстандарт. Как пояснил руководитель ведомства Алексей Абрамов, новые возможности позволят специалистам работать над принципиально иными технологиями в науке и промышленности, развивать отечественное производство и приборостроение, действовать в стратегических отраслях.

«Мы также должны сохранить свой метрологический суверенитет и лидирующие позиции в международном научном сообществе», — сказал глава Росстандарта.

Отмечается, что эпохальному событию будет посвящена конференция, которая состоится в Московском физико-техническом институте (МФТИ) 13 мая 2019 года. На конференции учёные обсудят историю и результаты переопределения каждой из ключевых единиц измерения физических величин: килограмма, Кельвина, моля, ампера. Также участники рассмотрят вопросы международного сотрудничества в области физических измерений и стандартов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение пересмотре определения килограмма и замене эталона в виде цилиндра из платино-иридиевого сплава на так называемый «атомный» килограмм, принято в ноябре 2018 года на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам.

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