Жители окраин Рима вновь протестуют против подселения цыган

Рим, , 15:26 — REGNUM Жители римского окраины Казаль Бручато выступили против заселения 14 цыган в расположенный на территории из муниципалитета социальный центр, передает Il Primato Nazionale во вторник, 7 мая.

Ранее аналогичные протесты проходили еще в двух римских пригородах, в одном из случаев дело дошло до строительства баррикад.

Власти Италии намерены расселять незаконные барачные лагеря, в которых живут многие цыгане, и переселять их в социальные центры, однако раз за разом сталкиваются с сопротивлением жителей, которых не устраивает, что выбран именно их район.