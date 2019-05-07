Вторник, 7 Мая 2019 года
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Жители окраин Рима вновь протестуют против подселения цыган

Общество

Это уже третий случай за последнее время

Рим, 7 мая 2019, 15:26 — REGNUM  Жители римского окраины Казаль Бручато выступили против заселения 14 цыган в расположенный на территории из муниципалитета социальный центр, передает Il Primato Nazionale во вторник, 7 мая.

Ранее аналогичные протесты проходили еще в двух римских пригородах, в одном из случаев дело дошло до строительства баррикад.

Власти Италии намерены расселять незаконные барачные лагеря, в которых живут многие цыгане, и переселять их в социальные центры, однако раз за разом сталкиваются с сопротивлением жителей, которых не устраивает, что выбран именно их район.

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Зарубежная хроника
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