Чиновник Росреестра задержан в Петербурге по делу о миллионной взятке

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) подозревается в покушении на получение взятки в 1 млн рублей за совершение противоправных действий с регистрацией земельных участков в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Также задержаны двое предполагаемых посредников.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении всем соучастникам обвинения», — сообщили 7 мая в Главном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в апреля 2019 года сотрудник управления Росреестра, 1987 года рождения, вступил в преступный сговор с двумя мужчинами, направленный на получение взятки при их посредничестве. Чиновник потребовал от председателя садоводческого некоммерческого товарищества взятку в размере 1 млн рублей. Деньги предназначались за совершение действий в пользу председателя СНТ по государственной регистрации прав собственности на 28 объектов недвижимости — земельных участков, расположенных в садоводстве на территории Пушкинского района.

«Однако соучастники свой преступный умысел не довели до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием посредников сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Чиновник может быть обвинен в покушении на взятку в особо крупном размере, а другие фигуранты — в покушении на посредничество во взяточничестве. Всем грозят серьезные сроки лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области экс-глава администрации одного из поселений и ее бывшие подчиненные подозреваются в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей. Взяткой стали девять квартир в новых домах и 2 млн рублей «на карманные расходы» — за предоставление права аренды земельного участка и содействие в получении разрешений на строительство там многоквартирных домов.

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