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В Таджикистане учителя оштрафовали на $600 за избиение ученика

Общество

Учитель привлечен к уголовной ответственности по статье «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего»

Душанбе, 7 мая 2019, 15:15 — REGNUM  Учитель физики одной из школ в районе Кушониен Хатлонской области Таджикистана получил штраф в размере 5,5 тыс. сомони ($600) за избиение ученика 10 класса, сообщили в генеральной прокуратуре республики.

Учитель привлечен к уголовной ответственности по статье «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». В прокуратуре отметили, что мужчина избил старшеклассника за то, что тот пришел на занятие в джинсовой одежде.

Напомним, в апреле 2019 года к административной ответственности привлечен директор школы-интерната Шахритусского района Хатлонской области Таджикистана за избиение ученика восьмого класса.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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