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На западе Казахстана открыли мемориальную доску полицейским

Общество

На мемориальной доске установлены портреты и имена троих сотрудников полиции

Атырау, Казахстан, 7 мая 2019, 14:53 — REGNUM  В казахстанском городе Атырау открыли мемориальную доску памяти сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении служебного долга, сообщили 7 мая в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

На мемориальной доске установлены портреты и имена троих сотрудников полиции: майора Аскара Бисекенова, сотрудника управления дорожной полиции рядового Нурбергена Утемисова и сержанта патрульной полиции Шалхара Акымгалиева.

Напомним, 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. 7 мая 1992 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании вооруженных сил республики. С 2012 года праздник стал государственным.

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