Вторник, 7 Мая 2019 года
15:36:50 МСК

В Крыму разработают воспитательные программы для всех школьников страны

Общество

Новые программы обязательно будут выполнены с патриотическим уклоном

В Крыму разработают воспитательные программы для всех школьников страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Школа

Симферополь, 7 мая 2019, 14:49 — REGNUM  В Крыму планируют разработать единые воспитательные программы с патриотическим уклоном для всех российских школ. Об этом 7 мая журналистам сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева.

По её словам, детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова проведёт на полуострове совещание, в рамках которого планируют разработать единые воспитательные программы для российских школ, в том числе, патриотической направленности.

«В рамках этого совещания будут заложены основы для того, чтобы двигать эту тему на территорию всей страны», — отметила Ирина Клюева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева отметила, что в современном обществе нет понимания о том, какие должны быть воспитательные и образовательные программы, поэтому у нас вырастают молодые люди, которые жалеют различных преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В обществе нет понимания, как воспитывать детей, – крымский омбудсмен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Патриотическое и духовное воспитание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить