Симферополь, Крым, , 14:46 — REGNUM

В современном обществе нет понимания о том, какие должны быть воспитательные и образовательные программы, поэтому появляются дети, которые жалеют немецких солдат, пришедших с войной на нашу землю. Такое мнение 7 мая журналистам высказала уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева.

«Мы видим, что в обществе сегодня нет понимания, какие должны быть программы. У нас появляются дети, которые жалеют немецких солдат, которые пришли с войной на нашу землю. Это недостаток воспитательной работы. Крым, может быть, за исключением Москвы, наиболее насыщенный в России регион по событиям воспитательной направленности среди несовершеннолетних», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования, науки и молодёжи РК, власти полуострова решили убрать из учебного пособия по истории Крыма раздел о коллаборационизме в годы Великой Отечественной войны по требованию представителей крымско-татарской общественности.